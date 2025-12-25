Под Тамбовом в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАМБОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения автомобилей Honda CR-V и Ford Fusion в Ржаксинском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Ржаксинского района взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии, в которой погибли два человека. <...> Жертвами аварии стали водители обоих транспортных средств, скончавшиеся на месте происшествия. Два пассажира, находившиеся в машинах, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкновение Honda CR-V и Ford Fusion произошло в четверг на 540-м километре дороги Р-22 "Каспий" в Ржаксинском муниципальном округе Тамбовской области. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход проверки, организованной следственным органом.