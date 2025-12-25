AP: в Танзании при крушении вертолета погибли не менее пяти человек

ЧП произошло на горе Килиманджаро

Гора Килиманджаро © Lutz Bongarts/ Bongarts/ Getty Images

ХАРАРЕ, 25 декабря. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли в результате крушения вертолета в Танзании. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Саймона Маигву.

По информации агентства, крушение произошло на горе Килиманджаро. Вертолет направился туда для эвакуации туристов, которым потребовалась медицинская помощь во время восхождения на вершину. На борту в момент падения находились два иностранных гражданина, нуждавшихся в медицинской помощи, врач, гид и пилот.

Указывается, что вертолет упал на высоте около 4 тыс. м между лагерями Барафу и Кибо. Ведется расследование произошедшего.