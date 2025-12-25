Дочь экс-помощника Горбачева рассказала о его состоянии после ДТП

У Бориса Славина множественные травмы - ушиб головного мозга с кровоизлиянием и переломы

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший помощник Михаила Горбачева, публицист Борис Славин после наезда автомобиля продолжает находиться в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщила его дочь Наталья Славина.

"Состояние тяжелое, - рассказала она. - В реанимацию не пускают, но говорят, что находится в сознании".

Помощника Горбачева вечером 24 декабря сбил автомобиль в центре Москвы. Он находится в ГКБ им. Боткина. Славина уточнила, что после ДТП у отца множественные травмы - ушиб головного мозга с кровоизлиянием и переломы.

Славин - советский и российский политолог, журналист, публицист. Он профессор кафедры политологии Института истории и политики МПГУ, действительный член Академии политических наук.

Его дочь рассказала, что на кафедру МПГУ приходят десятки сообщений со словами поддержки от его бывших и нынешних студентов. "Предлагают помощь, - отметила она. - Они держат за него кулаки".