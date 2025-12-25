Более 60 тыс. жителей Херсонщины остались без света из-за повторного удара ВСУ

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, социально значимые объекты переведены на резервные источники питания

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 25 декабря. /ТАСС/. Более 60 тыс. жителей в шести округах Херсонской области остались без света в результате повторного удара по энергосистеме со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

О первом ударе глава региона сообщил во вторник, тогда без электроснабжения также остались более 60 тыс. человек.

"Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово". Без электроснабжения остались более 60 тыс. человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах", - написал он в своем Telegram-канале.

Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, сотрудники "Херсонэнерго" приступили к ремонтно-восстановительным работам.