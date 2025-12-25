ФСБ предотвратила серию терактов Киева в Калужской области

Действовавший по указанию спецслужб Украины уроженец Запорожья уничтожен при попытке задержания

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили серию готовившихся спецслужбами Украины терактов в Калужской области, в том числе на федеральном газохранилище. Действовавший по их указанию уроженец Запорожья уничтожен при попытке задержания, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена серия террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины на территории Калужской области, - отметили в ЦОС. - В результате проведенных мероприятий установлен житель Калуги 1976 г. р., уроженец города Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия". Для осуществления терактов он изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

"При попытке задержания террорист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - сообщили в ЦОС. Из оборудованного украинскими спецслужбами тайника изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, 2 электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

Следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Первое в СССР подземное хранилище газа, построенное в 1959 году, расположено в районе Калуги, оно является филиалом "Газпром ПХГ".

Предостережение ФСБ

В ФСБ вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, и предупредили, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание".

"Помните, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и следственных подразделений Российской Федерации никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях", - подчеркнули в ЦОС, призвав граждан к бдительности.