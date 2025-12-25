Пять регионов Украины частично обесточены после повреждений энергообъектов

Ограничения коснулись Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины остались без света в результате повреждений энергообъектов. Об этом сообщил госсекретарь украинского Минэнерго Сергей Суярко на брифинге, запись которого размещена в Telegram-канале министерства.

Суярко не уточнил, сколько именно человек осталось без света. Он добавил, что по всей стране введены графики почасовых отключений света.

Ночью во всех перечисленных Суярко областях звучала воздушная тревога.