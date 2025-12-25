ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 150 БПЛА

В Шебекинском округе ранен водитель

БЕЛГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 150 беспилотников и выпустили более 5 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Головчино, Дроновка, Замостье, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 4 сбиты. В городе Грайворон в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице. <...> Сегодня утром в Грайвороне при атаке дрона на автомобиль пострадали женщина и 14-летний ребенок", - написали в оперштабе, добавив, что у ребенка исключили диагноз, женщина продолжает лечение в больнице, также повреждены четыре квартиры в трех многоквартирных домах и два частных дома.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 29 БПЛА, повреждены два частных дома, по Борисовскому округу - 10 беспилотников, повреждена "Газель". Валуйский округ атакован с помощью 16 БПЛА, повреждены линия электропередачи, три частных дома, Волоконовский округ - еще 10 беспилотников, повреждены частный дом и линия электропередачи, Губкинский - два БПЛА, поврежден частный дом и две хозпостройки. Яковлевский округ ВСУ атаковали с помощью семи беспилотников, поврежден частный дом.

Населенные пункты Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью 29 БПЛА, ранен водитель. По информации оперштаба, пострадавший обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказали необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно, также повреждены складское помещение промышленного предприятия, 3 частных дома, 1 квартира многоквартирного дома и линия электропередачи. По Чернянскому, Старооскольскому, Ракитянскому, Прохоровскому, Новооскольскому, Краснояружскому, Красногвардейскому, Корочанскому, Ивнянскому, Вейделевскому и Алексеевскому округам ВСУ выпустили 32 БПЛА, последствий нет.