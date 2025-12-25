Подмосковный суд утвердил решение лишить водителя прав за отсутствие флага на номерах

Никите Королеву назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на шесть месяцев

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Королевский суд Московской области оставил в силе решение лишить права управления автомобилем за подложные номера без изображения флага РФ водителя из Подмосковья Никиту Королева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Королев Н. был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками), с назначением наказания в виде 6 месяцев лишения специального права управления транспортными средствами. 25 декабря Королевский городской суд, рассмотрев жалобу Королева Н., оставил постановление и. о. мирового судьи без изменений, а жалобу виновного без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению и. о. мирового судьи судебного участка Королевского судебного района Московской области, Королев 16 октября 2025 года управлял транспортным средством Infiniti QX 56 с заведомо подложными регистрационными знаками, высота и толщина букв и цифр которых не соответствовали требованиям ГОСТ. Изображение флага РФ отсутствовало.

Суд признал Королева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде шести месяцев лишения права управления транспортными средствами. У мужчины не было документов на изготовление номеров. Суд конфисковал подложные номера для уничтожения.