Пожизненный приговор убившему 31 пенсионерку жителю Казани оставили в силе

Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России оставил без изменения приговор жителю Казани Радику Тагирову, который получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"ВС России оставил в силе приговор жителю Казани, виновному в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 33 разбойных нападениях на пожилых женщин. Суд первой инстанции назначил Радику Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

С марта 2011 года по октябрь 2012-го Тагиров совершил убийства и покушения на убийства, сопряженные с разбоем, а также разбойные нападения на 34 пожилых женщин. Преступления совершались в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Преступления долгое время оставались нераскрытыми.

После задержания в 2020 году Тагиров во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений, но затем изменил свою позицию и заявил о самооговоре. В марте 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному сроку.