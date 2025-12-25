Депутат горсовета из Черкасской области Сторожук заявил о покушении на него

Его автомобиль подорвали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутат горсовета Корсунь-Шевченковского в Черкасской области Украины Виталий Сторожук сообщил, что на его жизнь совершили покушение и подорвали его автомобиль.

"Я сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Я успел выскочить. Машина сгорела полностью <...>. Это не несчастный случай и не бытовая история. Это покушение на мою жизнь!" - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео, которое опубликовал политик из Радикальной партии Олега Ляшко, видно горящий автомобиль.