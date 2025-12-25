В Нальчике при пожаре в многоэтажном доме пострадал один человек

Из дома эвакуировали 50 человек

НАЛЬЧИК, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчина пострадал при пожаре в девятиэтажном доме в Нальчике Кабардино-Балкарии. В результате возгорания из дома эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 09:55 мск поступило сообщение о том, что в Нальчике по ул. Идарова произошел пожар. По прибытии установлено, что в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на третьем этаже горит квартира. В 10:48 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - сказали в МЧС.

Пожарные провели эвакуацию 50 человек. Один житель дома пострадал.

Возгорание ликвидировали 26 сотрудников МЧС. Причина произошедшего устанавливается.