В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали 10 минут

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены в Киеве звучали 10 минут. Также предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

В красной зоне остается Черниговская область на севере Украины.

