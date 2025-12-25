ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали 10 минут
10:16
обновлено 10:28

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены в Киеве звучали 10 минут. Также предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

В красной зоне остается Черниговская область на севере Украины.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) - обновлена информация о тревоге. 

