Суд по делу свердловского экс-редактора Ura.ru продолжится 20 января

На заседание вновь будет приглашена для допроса мать другого фигуранта дела, бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд продолжит рассмотрение дела экс-редактора издания Ura.ru по делу о даче взятки должностному лицу 20 января, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное заседание откладывается до 10:00 (08:00 мск) 20 января", - сказала судья.

Она добавила, что на следующее заседание вновь будет приглашена для допроса мать другого фигуранта дела, бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова. В том числе допрос может быть проведен с помощью видеосвязи.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.

Андрей Карпов признал вину в получении взятки и приговорен к четырем годам условно. Приговор вступил в силу.