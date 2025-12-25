Bild: в Кёльнском соборе неизвестный в маске нарушил рождественскую службу

Мужчина в черном плаще и с плюшевыми ушами станцевал у алтаря

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в маске устроил представление во время рождественского богослужения в Кёльнском соборе, что вызвало переполох среди прихожан. Об этом пишет газета Bild.

Инцидент произошел в канун Рождества, 24 декабря. Во время рождественской службы, которая началась в 16:30 (18:30 мск), из толпы, как указывает издание, выскочил человек, полностью замаскированный в черный плащ и с привлекающей внимание золотой маской. Полиция Кёльна подтвердила Bild данную информацию. Добравшись до алтарной части, мужчина, у которого также были плюшевые уши, исполнил танец.

Охрана собора немедленно отреагировала и без сопротивления вывела нарушителя из церкви. Полиции не пришлось вмешиваться, никто не пострадал, и рождественская служба была продолжена. Действия нарушителя вызвали резкую критику как со стороны прихожан, так и в интернете. Что побудило мужчину пойти на такой шаг, пока не установлено. На данный момент в полицию Кёльна не поступало никаких заявлений против нарушителя.

В католическом мире Рождество отмечается 25 декабря, при этом праздничные богослужения традиционно начинаются накануне вечером.

Отмечаемые 24-26 декабря католическое и протестантское Рождество в Германии - тихий семейный праздник. На Сильвестр, как в ФРГ в честь Папы Римского Сильвестра называют празднование Нового года, наоборот, большинство немцев устремляются на улицы, чтобы поучаствовать в новогодних шоу, проводимых в городах страны.