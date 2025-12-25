В Петербурге при разборе завалов на сгоревшем рынке нашли второго погибшего

Работы с участием поисковых отрядов по разбору завалов продолжаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего обнаружено на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга при разборе завалов после крупного пожара, случившегося 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК.

"Сегодня в ходе проведенной поисковой работы обнаружено еще одно тело человека. Следователем проводится осмотр места происшествия, после которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Работы с участием поисковых отрядов по разбору завалов на рынке продолжаются.

Как сообщал ТАСС, вечером 10 декабря на рынке произошел пожар, охвативший 1,5 тыс. кв. м здания. После тушения спасатели обнаружили тело погибшей женщины, еще двух пострадавших госпитализировали. Директора рынка Сергея Гаврилова спустя несколько дней задержали и отправили под домашний арест по обвинению в сдаче торговых помещений в аренду с нарушениями противопожарных норм (уголовное дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал собеседник ТАСС в правоохранительных органах, причиной пожара, по предварительной версии, стало возгорание электропроводки в одном из помещений.