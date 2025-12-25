Прения по делу экс-мэра Владимира Дмитрия Наумова назначили на 14 января

Дмитрия Наумова обвиняют во взятке в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Судебные прения сторон по делу экс-главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, назначены на 14 января 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Завершили судебное следствие, на 14 января уже назначены прения", - говорится в сообщении.

Наумов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления). Вину в совершенном преступлении он признал.

По информации следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились два жителя Московской области. Он, вступив в сговор с ними, пообещал посодействовать в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Наумов содействовал назначению участников организованной преступной группы на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, фактически ограничивающего права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это с октября 2024 по март 2025 года заместитель директора Центра управления городскими дорогами тремя частями дал Наумову взятку, размер которой составлял не менее 1,1 млн рублей.

Наумов был задержан 27 августа на рабочем месте, на следующий день суд заключил его под стражу. В ноябре он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.