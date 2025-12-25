В Астрахани осудили директора фирмы за взятку при реконструкции кинотеатра

Мужчине назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Директор строительной фирмы приговорен к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу 7 млн рублей по делу о взяточничестве при реконструкции кинокомплекса "Октябрь" в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Директор строительной организации попытался передать взятку в размере 500 тысяч рублей директору управления по капитальному строительству (УКС - прим. ТАСС) Астраханской области за общее покровительство при осуществлении строительного контроля по указанному объекту, а также попустительстве по службе в случае выявления нарушений и недостатков, допущенных его компанией", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель фирмы, получив отказ от директора управления, передал взятку замдиректора УКС через своего представителя.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 291, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, дача взятки). Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей.

Ранее бывший заместитель директора управления по капитальному строительству (УКС) Астраханской области, получивший взятку при осуществлении строительного контроля при реконструкции кинокомплекса "Октябрь", был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей. Еще один сотрудник регионального ведомства был признан виновным в получении взятки и приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей.