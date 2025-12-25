В Саратове задержали сотрудников ДПС по делу о взятке

Подозреваемые, находясь на руководящих должностях, получили от подчиненных не менее 1 млн рублей

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников саратовской ДПС, занимающих руководящие должности, задержаны по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС УМВД России по г. Саратову ГУ МВД России по Саратовской области, занимающих руководящие должности, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2024 года по декабрь 2025 года подозреваемые получили от подчиненных взятку на общую сумму не менее 1 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах последних. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что руководством главка по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по Саратовской области при силовой поддержке Росгвардии.