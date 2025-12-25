Жителя Калуги осудили за госизмену

Мужчина передал разведке Украины информацию о расположении объектов ПВО

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 25 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил 38-летнего жителя Калуги к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. Он передал разведке Украины информацию о расположении объектов противовоздушной обороны в регионе, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

"Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2023 году подсудимый, будучи несогласным с политикой действующей в РФ власти и с решением о проведении СВО, самостоятельно вступил в переписку в мессенджере с лицом, действовавшим в интересах разведки Украины. Выполняя задания, полученные от этого лица, подсудимый собрал и дважды передал ему информацию о дислокации воинских частей противовоздушной обороны Министерства обороны РФ на территории Калужской области, а именно видеозаписи и координаты расположения воинских частей, сведения о наличии в них защитных укреплений.

"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, - в государственной измене, то есть в шпионаже (передаче и собирании по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, сведений для использования против безопасности РФ)", - сообщили в пресс-службе.