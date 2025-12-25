Над регионами России сбили 48 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:38
обновлено 17:41
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сбили над регионами РФ с 15:00 мск до 20:00 мск 48 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
"25 декабря т. г. в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА - над территорией Брянской области, 9 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Калужской области и 1 - над территорией Курской области", - сказали там.