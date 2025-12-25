ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами России сбили 48 украинских БПЛА

Из них 36 беспилотников уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ
17:38
обновлено 17:41
© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сбили над регионами РФ с 15:00 мск до 20:00 мск 48 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 декабря т. г. в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА - над территорией Брянской области, 9 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Калужской области и 1 - над территорией Курской области", - сказали там. 

