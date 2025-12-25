В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дроном атаковали автомобиль в Шебекине Белгородской области, ранен мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал "Газель". Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщили в оперштабе. В результате атаки второго дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Белянка на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждены "Камаз" и грузовая машина.

В Грайворонском округе в городе Грайворон от детонации беспилотника повреждены остекление, крыша коммерческого объекта и легковой автомобиль. От удара второго FPV-дрона повреждена входная группа административного здания, кроме того, посечены кузовы и выбиты стекла у двух машин. "В селе Новостроевка-Первая при детонации дрона поврежден фасад коммерческого объекта", - сообщили в оперштабе.

В Волоконовском округе в селе Борисовка FPV-дрон атаковал частный дом - повреждено остекление. В хуторе Шаховка после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены кровля, окна, фасад частного дома и хозпостройка. В Белгородском округе в поселке Октябрьский при атаке дрона в частном доме выбиты окна и поврежден забор. "В селе Чайки FPV-дрон сдетонировал рядом с домовладением - повреждено остекление, перебита линия электропередачи. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона на территории домовладения повреждены ворота гаража и навес. Также посечен осколками забор соседнего дома", - проинформировали в оперштабе.

В Борисовском округе в селе Байцуры при атаке дрона повреждена кровля и выбиты окна частного дома. В поселке Борисовка в результате падения обломков от сбитого БПЛА поврежден припаркованный легковой автомобиль. В Прохоровском округе в селе Лучки в результате ударов двух беспилотников повреждены кровли и фасады двух частных домов.