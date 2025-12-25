УВД ВГА Харьковской области завело дело на мужчину за шпионаж

В военно-гражданской администрации уточнили, что мужчина сотрудничал с ВГА для выдачи гуманитарных грузов в Волчанске, однако после пошел на контакт со Службой безопасности Украины

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило дело по статье 276 УК РФ (шпионаж) на жителя региона, который после сотрудничества с ВГА начал передавать данные о лояльных России жителях Волчанска украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Петра Ивановича Гончаренко, 1965 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что мужчина сотрудничал с ВГА для выдачи гуманитарных грузов в Волчанске, однако после пошел на контакт со Службой безопасности Украины. "Подозреваемый, злоупотребив доверием соседей и знакомых, целенаправленно собирал и передавал сотрудникам украинской спецслужбы персональные данные других жителей, которые в той или иной форме поддержали приход российских войск и восстановление порядка. Переданная информация ставила под угрозу жизнь и безопасность гражданского населения", - отметили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.