В Серове ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

Из-за сбоя автоматики произошло отключение котла в городской котельной № 1

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Администрация Серовского муниципального округа Свердловской области приняла решение о введении режима повышенной готовности из-за аварии в котельной № 1. Об этом сообщил глава округа Василий Сизиков в своем Telegram-канале.

24 декабря около 20:40 мск из-за сбоя автоматики произошло отключение первого котла в котельной № 1 города Серова, принадлежащей ООО "Вертикаль". В настоящее время работают два из трех котлов, работы по восстановлению продолжаются. По информации синоптиков, в Серове минус 29 градусов, ветер 2 м/с.

"С 00:00 26 декабря (22:00 мск 25 декабря) 2025 года в Серове вводится режим повышенной готовности", - написал он.

Сизиков уточнил, что пункт временного размещения готов принять местных жителей. Кроме этого, для ликвидации последствий прибыли дополнительные силы специалистов. "По-прежнему функционирует два котла из трех, котельная продолжает подавать тепло в дома и соцобъекты", - добавил он.

Разгерметизации системы отопления не произошло. Специалисты контролируют температурный режим и не дают ему опускаться ниже критической отметки. Также сотрудники МЧС провели обход квартир пострадавших домов и зафиксировали температуру.