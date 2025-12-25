В Тульской области потушили пожар на производстве

Замеры воздуха около горевшего здания не показали превышения ПДК вредных веществ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар на производстве сендвич-панелей в Щекине Тульской области ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в Тульской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что проведенные в жилой застройке около горевшего здания замеры воздуха не показали превышения ПДК вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Щекине Тульской области произошел пожар в цехе по производству сендвич-панелей. Площадь возгорания достигла 4,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли на 1,5 тыс. кв. метров. Из горящего здания были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.