Москалькова: возместить Долиной ущерб должны настоящие мошенники, когда их найдут

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что Верховный суд принял справедливое и правильное решение

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствовала решение Верховного суда по сделке о продаже квартиры певицей Ларисой Долиной, считает, что компенсировать певице ущерб должны будут обманувшие ее мошенники.

"И хорошо, что Верховный суд принял такое, на мой взгляд, справедливое и правильное решение. Мошенники должны возместить Долиной вред. Надо их найти и наказать - не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих", - сказала Москалькова в интервью радио kp.ru.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы. Сделка по продаже жилплощади Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина должна покинуть квартиру.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.