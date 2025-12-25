В Киевской области произошли взрывы
20:29
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киевской области Украины. Об этом сообщила региональная военная администрация.
По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны. Власти просят жителей не публиковать фото и видео.
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в Волынской, Днепропетровской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях.