В Киевской области произошли взрывы

В Киевской, Волынской, Днепропетровской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киевской области Украины. Об этом сообщила региональная военная администрация.

По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны. Власти просят жителей не публиковать фото и видео.

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в Волынской, Днепропетровской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях.