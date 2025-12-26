Второго участника поджога уссурийского цирка заключили под стражу

Его арестовали на 1 месяц и 20 суток

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго поджигателя цирка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Уссурийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя отдела МВД России по городу Уссурийску об избрании меры пресечения в отношении второго участника умышленного поджога неэксплуатируемого здания цирка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в отношении 39-летнего местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 20 суток.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, ночью 4 декабря 40-летний местный житель с сообщником проникли в здание городского цирка на улице Чичерина в Уссурийске. Злоумышленники занесли внутрь автомобильные покрышки, после чего подожгли их и скрылись.

Первый фигурант подозревается по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 26 суток.