В Новосибирске осудили мужчину за поддержку террористической организации

В течение почти полугода Данил Лиханов переводил криптовалюту на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности запрещенной в РФ организации

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Второй восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Новосибирской области Данила Лиханова за финансирование и поддержку "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд по совокупности преступлений назначил Лиханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Также Лиханов лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и других материалов, администрированием сайтов, форумов, групп, чатов, мессенджеров сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Суд установил, что в 2023 году Лиханов установил в мессенджере общение с участником радикального формирования, который обвиняется в ряде преступлений, в том числе госизмене. В течение почти полугода житель региона совершал переводы криптовалюты на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности запрещенной в РФ организации. Также он сделал репост в общедоступной группе из одного из каналов, принадлежащих радикалов. В посте содержался призыв к финансированию и помощи.