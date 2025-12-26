В Вологодской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

Еще двое пострадали

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Автоавария с участием трех грузовых машин, произошедшая на федеральной автодороге М-8 в Вологодской области, привела к гибели двух человек. Еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"26 декабря в Грязовецком МО произошло столкновение трех грузовых автомобилей на 395-м км ФАД М-8 "Холмогоры". По предварительной информации, погибли два человека (мужчины 1986 и 1991 годов рождения), два человека пострадали (мужчины 1982 и 1999 годов рождения)", - говорится в сообщении.