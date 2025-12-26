В Одессе после взрывов горит объект инфраструктуры

Проводится ликвидация последствий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения после взрывов в Одессе на юге Украины, в результате возник пожар. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе <...>, произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 26 декабря поступали сообщения о взрывах в Одессе и области.