В Томске арестовали троих обвиняемых в участии в мошеннической группировке

Суд заключил фигурантов под стражу

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Три сибиряка задержаны и арестованы по обвинению в организации работы программно-аппаратных комплексов (сим-боксов). Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Томской области.

"Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и двух жителей города Омска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции)", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что суд заключил обвиняемых под стражу.

Установлено, что с ноября 2025 года обвиняемые по указанию анонимных кураторов организовали работу сим-боксов - устройств связи, которые объединяют множество сим-карт и модемов в шлюз между интернетом и мобильной сетью. Фигуранты наладили работу оборудования для телефонных мошенников для хищения средств россиян.

При силовой поддержке бойцов СОБР "Корд" управления Росгвардии по Томской области фигуранты дела задержаны, им предъявлены обвинения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области и регионального УМВД. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц и эпизодов противоправной деятельности.