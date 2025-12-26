В Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в госизмене

На мужчину завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Житель Челябинской области задержан сотрудниками управления ФСБ России по региону в рамках дела о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1973 года рождения. По оперативным данным, он причастен к совершению государственной измены", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что ранее было установлено, что лицо является крайним сторонником проукраинской идеологии. По версии следствия, гражданин установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины. Он оказывал им помощь. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).