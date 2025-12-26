В порту Темрюка ликвидировали открытое горение резервуаров с нефтепродуктами
Редакция сайта ТАСС
05:55
обновлено 06:07
КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, возникшее накануне после атаки БПЛА, ведется их охлаждение. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
″В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут - для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров″, - говорится в официальном заявлении.
В порту Темрюка в результате атаки БПЛА в ночь на 25 декабря произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Изначально площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м, затем огонь распространился на 4 тыс. кв. м.