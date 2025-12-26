В порту Темрюка ликвидировали открытое горение резервуаров с нефтепродуктами

Для полной ликвидации продолжается охлаждение резервуаров

Редакция сайта ТАСС

© Максим Григорьев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, возникшее накануне после атаки БПЛА, ведется их охлаждение. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Читайте также Пострадавшая в Брянской области и пожар в порту Темрюка. Последствия атаки БПЛА

″В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут - для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров″, - говорится в официальном заявлении.

В порту Темрюка в результате атаки БПЛА в ночь на 25 декабря произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Изначально площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м, затем огонь распространился на 4 тыс. кв. м.