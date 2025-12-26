В Находке в ДТП с грузовым автомобилем погиб человек

Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Водитель машины Honda Fit погиб в результате столкновения двух автомобилей на трассе Артем - Находка - порт Восточный в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"В дежурную группу отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в районе 111-го км автодороги Артем - Находка - порт Восточный. На место аварии прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи, МЧС и следственно-оперативная группа отдела полиции. В результате автоаварии водитель автомобиля Honda Fit от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением из-за скользкой дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения водитель легкого автомобиля погиб.

По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

В пресс-службе ведомства добавили, что за ненадлежащее содержание данного участка трассы в отношении собственника дороги вынесено определение о возбуждении административного расследования по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).