В Новосибирской области после обрушения спортшколы завели уголовное дело

При происшествии никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) после обрушения здания неэксплуатируемой спортивной школы в поселке Колывань Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Дело возбуждено по поручению председателя СК России", - уточнили в ведомстве.

Обрушение здания спортшколы 1963 года постройки произошло 24 декабря, никто не пострадал. Здание не эксплуатировалось с октября 2025 года после технического осмотра при прокурорском надзоре, сообщали в прокуратуре региона. Накануне в информационном центре СК РФ сообщили, что трещины на стенах здания обнаружили в 2019 году, "несмотря на высокий процент износа конструкций, занятия для несовершеннолетних продолжались". Как поясняли ТАСС в администрации Колыванского района, после закрытия спортшколы дети занимаются в зале общеобразовательной школы № 3.

В сентябре в Татарске обрушилась часть здания СОШ № 5, никто не пострадал. Школа в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года. После обрушения школы губернатор региона Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов. В ноябре на стене здания школы № 3 в Новосибирске обнаружили огромную трещину, учеников временно перевели на дистанционное обучение.