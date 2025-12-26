На Ямале трех экс-полицейских осудили по делу о похищении человека

Фигуранты получили сроки от 3,5 до 6 лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил экс-начальника уголовного розыска ОМВД России по Надыму на Ямале и двух его бывших подчиненных к лишению свободы на срок от 3,5 до 6 лет по делу о похищении человека. Об этом сообщили в прокуратуре по округу.

"Прокурор поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника уголовного розыска ОМВД России "Надымский" и двух его подчиненных. <...> Они признаны виновными по пп. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. "а" ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) УК РФ. <…> Назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также они лишены специальных званий", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в феврале 2023 года бывшие сотрудники полиции Надыма незаконно применили силу к трем местным жителям. После возбуждения дела о превышении полномочий, чтобы защитить подчиненных, экс-начальник уголовного розыска похитил одного из потерпевших, удерживал его в квартире, а затем вывез мужчину за пределы автономного округа.