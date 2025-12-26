В Липецкой области в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

В аварии погибла женщина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Автоавария с участием микроавтобуса и легковой машины произошла на выезде из села Сухая Лубна в Липецкой области. В результате ДТП пострадали шесть человек, погибла женщина, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Пять бригад скорой помощи и медицины катастроф помогали пострадавшим в крупном ДТП на выезде из села Сухая Лубна. В столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса "Газель" пострадали семь человек. Из них одна молодая женщина погибла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированы после ДТП пять человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в 06:49 мск на 30 км автодороги "Липецк - Данков". Женщина 1976 года рождения за рулем автомобиля Datsun не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Газель Некст", которым управлял водитель 1972 года рождения. Водитель легковой машины погибла на месте, остальные пострадавшие - пассажиры микроавтобуса. Движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме.