Ликвидирована нелегальная типография с доходом свыше 2,6 млрд рублей

В российских регионах изъяли 50 тыс. фальшивых документов, сообщили в МВД

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичного главка полиции ликвидировали нелегальную типографию, доход от деятельности которой составил свыше 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше 2,6 млрд рублей - таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что сотрудники изъяли более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах РФ: Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.

"Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация", - пояснила представитель МВД.

Задержанные находили потенциальных клиентов через объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. "Всего функционировало не менее 200 таких интернет-ресурсов. Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России либо доставлялись курьерами в пределах г. Москвы и Московской области. Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях", - сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 14 фигурантов арестованы, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастники подозреваемых устанавливаются, как и другие эпизоды их противоправной деятельности.