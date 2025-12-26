ФСБ показала кадры задержания обвиняемого в госизмене в Челябинской области

Мужчина признал вину

ТАСС, 26 декабря. УФСБ России по Челябинской области опубликовало видео задержания местного жителя, которого обвиняют в государственной измене.

На кадрах показаны момент задержания и допрос фигуранта. Мужчина признал вину.

Ранее было установлено, что лицо является крайним сторонником проукраинской идеологии. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 февраля 2026 года.