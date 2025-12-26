Из-за сбоя подачи тепла в 338 домах Серова завели уголовное дело

Из-за отключения одного котла произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за коммунальной аварии в Серове Свердловской области, где произошел сбой в подаче тепла более 16,8 тыс. жителям в 338 домах, двух школах, пяти детсадах и отделении больницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В результате отключения одного котла произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей, а также на социальных объектах, в том числе в 2 образовательных учреждениях, 5 дошкольных учреждениях, а также в одном из отделений городской больницы. <…> Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), находится на контроле прокуратуры", - сказано в сообщении.

Ранее глава Серова Василий Сизиков сообщил, что сбой в работе котла произошел вечером 24 декабря. Ночью 26 декабря ремонт был завершен, система отопления начала нагреваться.