МВД показало на видео нелегальную типографию, где подделывали документы

Доход от ее деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей
06:54
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры из нелегальной типографии, доход от деятельности которой составил свыше 2,6 млрд рублей. 

На видео показаны задержание причастных к организации типографии, множество поддельных документов и полиграфическое оборудование. 

Изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах России: Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе. 

