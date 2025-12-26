МВД показало на видео нелегальную типографию, где подделывали документы
Редакция сайта ТАСС
06:54
ТАСС, 26 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры из нелегальной типографии, доход от деятельности которой составил свыше 2,6 млрд рублей.
На видео показаны задержание причастных к организации типографии, множество поддельных документов и полиграфическое оборудование.
Изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах России: Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.