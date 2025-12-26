МВД показало на видео нелегальную типографию, где подделывали документы

Доход от ее деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры из нелегальной типографии, доход от деятельности которой составил свыше 2,6 млрд рублей.

На видео показаны задержание причастных к организации типографии, множество поддельных документов и полиграфическое оборудование.

Изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах России: Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.