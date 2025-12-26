В Ставрополе задержали готовившую теракт против офицера Минобороны

Установлено, что подозреваемая попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Ставрополе предотвращена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Краснодарского края 2007 г. р., которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны РФ", - отметили в ЦОС. По данным ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. При попытке реализации преступного замысла она была задержана с поличным.

"Установлено, что подозреваемая в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта", - отметили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

ФСБ России вновь призвала граждан к бдительности, напомнив, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредила, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

"Помните, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и следственных подразделений Российской Федерации никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях", - подчеркнули в ЦОС.