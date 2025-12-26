В ЛНР задержали вербовщика диверсантов для ГУР Минобороны Украины

На него завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

ЛУГАНСК. 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жителя Луганска, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины подбирал исполнителей терактов и диверсий в регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"Установлено, что житель города Луганска добровольно установил отношения сотрудничества с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выполняя указания которого приискал кандидата и в последующем оказывал содействие и координировал его деятельность в совершении диверсий и террористических актов в республике", - говорится в сообщении.

Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена).