В Алтайском крае подозреваемых в мошенничестве депутата и ее помощницу выпустили из СИЗО

В ноябре Людмиле Клюшниковой и Светлане Кербер была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

БАРНАУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Людмиле Клюшниковой (КПРФ) и ее помощнице Светлане Кербер, подозреваемых в мошенничестве, изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Эту информацию ТАСС подтвердили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ноябре подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 24 декабря решением суда она была продлена. Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что Клюшникову и Кербер выпустили из СИЗО.

"Людмиле Клюшниковой и ее помощнице Светлане Кербер изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - подтвердили в СК.

В отношении Клюшниковой и Кербер возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат в течение 2021-2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника в краевом парламенте без реального выполнения ею трудовых обязанностей. Для этого были предоставлены поддельные документы о якобы осуществляемой работе. В результате на счет помощницы из бюджета поступило свыше 3 млн рублей, которые обе подозреваемые использовали по своему усмотрению.