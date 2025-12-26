В Алтайском крае подозреваемых в мошенничестве депутата и ее помощницу выпустили из СИЗО
БАРНАУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Людмиле Клюшниковой (КПРФ) и ее помощнице Светлане Кербер, подозреваемых в мошенничестве, изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Эту информацию ТАСС подтвердили в следственном управлении СК РФ по региону.
В ноябре подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 24 декабря решением суда она была продлена. Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что Клюшникову и Кербер выпустили из СИЗО.
"Людмиле Клюшниковой и ее помощнице Светлане Кербер изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - подтвердили в СК.
В отношении Клюшниковой и Кербер возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, депутат в течение 2021-2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника в краевом парламенте без реального выполнения ею трудовых обязанностей. Для этого были предоставлены поддельные документы о якобы осуществляемой работе. В результате на счет помощницы из бюджета поступило свыше 3 млн рублей, которые обе подозреваемые использовали по своему усмотрению.