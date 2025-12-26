Задержанная за подготовку теракта против офицера МО в Ставрополе признала вину

По словам задержанной, она действовала по указанию украинского куратора

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Девушка, задержанная в Ставрополе за подготовку теракта в отношении офицера Министерства обороны, признала вину. Это следует из видео ее показаний, распространенного ФСБ России.

"Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь", - сказала она.

По ее словам, она действовала по указанию украинского куратора. "По его указанию подняла взрывное устройство. Далее выдвинулась на парковку одной из войсковых частей, расположенных в Ставрополе, осуществляла фото- и видеосъемку автомобилей, находящихся на парковке, и направляла куратору. Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин по указанию куратора, но в ходе проведения была задержана сотрудниками ФСБ", - сказала она.

Как сообщили в ФСБ, 18-летняя девушка собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 гр в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. При попытке реализации преступного замысла она была задержана с поличным. Установлено, что подозреваемая в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.