В Оренбуржье завели дело после уничтожения объекта культурного наследия

Разрушили первый грунтовый могильник у села Нежинка

ОРЕНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Объект культурного наследия, первый грунтовый могильник у села Нежинка Оренбургского района, уничтожили в результате разработки карьера, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.

"Собственник земельного участка, в границах которого располагается памятник археологии, провел работы по обустройству карьера, глубина разработки которого превышает 5 м. В результате незаконных действий объект культурного наследия разрушен и полностью уничтожен. Спецпрокурор направил материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям гражданина. По результатам их изучения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение и повреждение объектов культурного наследия)", - сказано в сообщении.

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура взяла ход расследования на контроль.