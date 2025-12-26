Во Владимирской области осудили экс-главу администрации Юрьев-Польского района

Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и повреждении объекта культурного наследия

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно бывшего главу администрации Юрьев-Польского района Владимирской области, признанного виновным в превышении должностных полномочий и повреждении объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в органах местного самоуправления, на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Бывшего главу администрации Юрьев-Польского района признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия). По версии следствия, в июне 2023 года чиновник в целях организации в сокращенные сроки водоснабжения домовладений его знакомого и родственницы, а также создания образа успешного руководителя дал указание МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" о проведении соответствующих работ на территории объекта культурного наследия федерального значения - памятника археологии "Городище", расположенного в центральной части города Юрьев-Польский.

Заведомо зная об отсутствии необходимого в данном случае разрешения на проведение такого рода работ, выданного инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия региона, чиновник с целью придания правомерности своим действиям дал указание подчиненному сотруднику оформить разрешение на аварийное разрытие в этом месте. Позже работники "Водоканала" выкопали четыре котлована, в которых смонтировали водопроводный и канализационный колодцы, что повлекло повреждение объекта культурного наследия. "При этом обвиняемый, находясь на территории памятника археологии "Городище", лично контролировал выполнение земляных работ, указывая сотрудникам муниципального предприятия, где именно необходимо произвести выкопку котлованов и монтаж колодцев", - отметили в пресс-службе, добавив, что грунт с места нахождения объекта культурного наследия был вывезен в качестве строительного мусора.

Осужденный фактические обстоятельства произошедшего признал, однако настаивал на правомерности своих действий, утверждая, что все они совершены в интересах жителей города. Эта позиция была опровергнута представленными суду гособвинителем доказательствами.