ТАСС: в Алма-Ате экстренно сел самолет Lufthansa с умершим на борту пассажиром

Рейс летел из Мюнхена в Пекин

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажир умер на борту самолета Lufthansa, выполнявшего рейс из Мюнхена в Пекин. Самолет экстренно сел в Алма-Ате, информацию о смерти подтвердили в департаменте полиции на транспорте Казахстана.

"Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства. В настоящее время проводится расследование", - сообщили корреспонденту ТАСС в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее издание "Информбюро" сообщило со ссылкой на данные комитета гражданской авиации, что 26 декабря самолет авиакомпании Lufthansa LH 0722, следовавшего по маршруту Мюнхен - Пекин, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алма-Аты после того, как одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание.