Экс-чиновника Минсельхоза Донских осудили на 13 лет за мошенничество

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правобережный районный суд Липецка назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы экс-чиновнику Минсельхоза РФ Олегу Донских, обвинявшемуся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

"Прокуратура Липецкой области поддержала государственное обвинение по уголовному делу о девяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 222 (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконное хранение огнестрельного оружия) в отношении Олега Донских. <...> Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Донских находился в розыске более 12 лет и был задержан правоохранительными органами в 2024 году.

Судом установлено, что в период с 2007 года по 2009 год Донских, вступив в преступный сговор с сообщниками, похитил средства, выданные в качестве кредитов Россельхозбанком. Для осуществления схемы использовались подконтрольные участникам сговора фирмы. Также Донских, по версии следствия, незаконно завладел средствами "Росагролизинга", выданными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Совокупный ущерб от этих действий составил свыше 2,5 млрд рублей. Кроме того, во время обыска у бывшего чиновника обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер.

"За ОАО "Росагролизинг" признано право на возмещение ущерба, причиненного преступлением, данный вопрос может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства. Также с подсудимого приговором суда взыскано солидарно с двумя другими сообщниками в пользу АО "Россельхозбанк" возмещение причиненного ущерба в размере 760 млн 289 тыс. рублей. Сохранен арест на принадлежащие осужденному объекты недвижимости в Московской и Липецкой областях до разрешения вопроса о наложении на них взыскания в части удовлетворения исковых требований потерпевших о возмещении причиненного ущерба", - добавили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Там напомнили, что сообщникам Донских Игорю Коняхину и Сергею Бурдовскому, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство, за совершение четырех эпизодов мошенничества тем же судом вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 9 лет и 11,5 года.