В Адыгее вербовщика экстремистской организации осудили на четыре года

Второй подсудимый приговорен к четырем годам лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 26 декабря. /ТАСС/. Теучежский районный суд Адыгеи признал виновными двух жителей города Адыгейска в вербовке граждан в деятельность экстремистской организации. Один из мужчин приговорен к четырем годам колонии общего режима, второй - к четырем годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

"Вынесен приговор в отношении двух жителей города Адыгейска, обвиненных в склонении, вербовке и ином вовлечении лица в деятельность экстремистской организации. <...> Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на один год. Второй подсудимый приговорен к четырем годам лишения свободы условно с наложением определенных ограничений и ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, поступивших из регионального управления ФСБ России. В пресс-службе УФСБ по республике рассказали, что учредители местной религиозной организации "Свидетели Иеговы в городе Адыгейске" (религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) с июня 2021 года по декабрь 2024 года систематически проводили встречи с жителем Адыгейска, склоняя его к участию в деятельности экстремистской организации. Их незаконные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по региону.